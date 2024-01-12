تقرير بريطاني: هكذا جندت ايران آلاف اليمنيين لصفوف الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة

ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن ايران تعرض 100 دولار شهريا لليمينيين للانضمام الى الحوثيين بحربهم ضد إسرائيل والسفن التجارية في البحر الأحمر.

وذكرت الصحيفة ان آلاف المقاتلين انضموا الى صفوف الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة، وفقا للمصادر في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة على خلفية حملة تجنيد مكثفة. وأثبتت اليمن التي يعيش 80% من سكانها تحت خط الفقر بأنها أرض خصبة للتجنيد، حيث بلغ عدد العناصر المسلحة المنخرطة تحت راية الحوثيين أكثر من 100 ألف عنصر مسلح.

إلا أن المعاشات المعروضة للمسلحين الحوثيين لا يمكن مقارنتها مع التي يحصل عليها عناصر حزب الله والذين يتلقون 1300 دولار شهريا تدفعها ايران للذراع العسكرية لحزب الله اللبناني، وذكر التقرير عن مصدر استخباراتي بالشرق الأوسط أن هذه الفجوة الكبيرة تسببت بعدم رضا لدى الحرس الثوري الايراني، الذي يسيطر على تمويل ويدير المجموعات المسلحة الأجنبية.

وتتزايد المخاوف ايضا في ايران بخصوص شراء الدولار الأمريكي للدفع للمقاتلين الأجانب، ويتضح من الوثائق المسربة بأن المخاوف تنبع من أن هذه سيؤدي الى خفض قيمة العملة الايرانية.