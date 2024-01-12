جنود إيرانيون يستولون على ناقلة نفط في الخليج: "سرقت منا النفط وأعطته للولايات المتحدة"

أعلنت إيران، أمس (الخميس)، أن جنودها مسؤولون عن الاستيلاء على ناقلة نفط في خليج عمان. ووردت أنباء صباح أمس عن قيام بعض المسلحين بالاستيلاء على الناقلة "سانت نيكولاس" التي كانت في طريقها إلى تركيا. وأصدر الإيرانيون اليوم لقطات دراماتيكية لعملية الاستيلاء: هبوط المروحية على الناقلة، وخروج الرجال المسلحين الملثمين منها.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في الجمهورية الإسلامية إن عملية الاستيلاء جاءت رداً على حادثة وقعت العام الماضي، حيث صادرت الولايات المتحدة النفط الإيراني الذي كان على متن الناقلة. وكانت الناقلة، التي كانت تسمى في ذلك الوقت "سويس راجان"، تحمل أكثر من 980 ألف برميل من النفط الخام من إيران.

واستولى الأمريكيون، الذين زعموا أن الحرس الثوري كان يحاول إرسال النفط الإيراني إلى الصين، على الناقلة كجزء من تطبيق العقوبات المفروضة على طهران. وحذرت إيران بعد ذلك من أنها سترد على عملية الاستيلاء.

وبعد مصادرة النفط الإيراني، غيرت الناقلة اسمها من "سويس راجان" إلى "سانت نيكولاس". وتنقل الناقلة التي تحمل علم جزر مارشال النفط اليوم من مدينة البصرة في العراق. وكان على متن الناقلة طاقم مكون من 19 فردا - 18 فلبينيا ويوناني واحد - بالإضافة إلى 145 ألف برميل من النفط الخام.

وقالت الشركة اليونانية التي تشغل الناقلة، Empire Navigation، إنها شقت طريقها إلى غرب تركيا عبر قناة السويس. وأضافت أن شركة المصفاة التركية توبراش استأجرت الناقلة.

وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) إنها تلقت تقريرًا عن قيام "أربعة أو خمسة" مسلحين ملثمين يرتدون الزي العسكري، بالصعود على متن سفينة قبالة سواحل عمان. وأفيد في وقت لاحق أن المسلحين "غطوا الكاميرات الأمنية" في الناقلة التي بدأت تشق طريقها إلى ميناء بندر جاسك في إيران.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن البحرية الإيرانية سيطرت على الناقلة، التي قيل إنها كانت تحمل النفط الخام من العراق، بعد "سرقة الولايات المتحدة للنفط الإيراني العام الماضي". "سرقوا النفط الإيراني وسلموه للأميركيين".