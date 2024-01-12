الجيش المصري يبدأ بتنفيذ عمليات أمنية جديدة على حدود غزة-مصر

ذكرت صحيفة العربي الجديد أن الجيش المصري بدأ تنفيذ عمليات أمنية جديدة على حدود قطاع غزة-مصر، تشمل طلعات جوية للمنطقة، بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي للتأكد من عدم يوجد أي نشاط عسكري على محور فيلادلفيا.

وبحسب المصدر، فإن هذه التصرفات تأتي في ظل الضغوط الإسرائيلية على مصر عبر الأميركيين لفرض اتفاقية أمنية جديدة بشأن محور فيلادلفيا (ما يسمى بالسيطرة الإسرائيلية هناك)، وهو ما تعارضه القاهرة.

وذكرت أن مصر توصلت إلى تفاهم مع التنظيمات في غزة بشأن ضرورة الحفاظ على محور فيلادلفيا خاليًا من أنشطة التنظيمات، لمنع المحاولات الإسرائيلية للوصول إلى المكان.

وقالت 3 مصادر أمنية مصرية منذ يومين لوكالة رويترز إن القاهرة رفضت مقترحا إسرائيليا لتعزيز الإشراف الإسرائيلي على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وإنها تعطي الأولوية لجهود الوساطة في وقف إطلاق النار قبل العمل على ترتيبات ما بعد الحرب.

وتشترك مصر في حدود يبلغ طولها 13 كيلومترا مع غزة، وهي الحدود الوحيدة لقطاع غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل مباشرة.

ولعبت مصر أيضا، إلى جانب قطر، دورا بارزا في المحادثات للتوسط في وقف جديد لإطلاق النار في غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. وقالت المصادر المصرية إنه خلال هذه المحادثات اتصلت إسرائيل بمصر لتأمين منطقة محور فيلادلفيا العازلة الضيقة على طول الحدود، كجزء من الخطط الإسرائيلية لمنع الهجمات في المستقبل.