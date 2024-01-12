الحوثيون: سنرد على الضربات الأميركية البريطانية على اليمن وسنواصل استهداف سفن إسرائيل

توعد الحوثيون بالرد على الضربات الأميركية البريطانية على اليمن. وفي حين كشفوا عن حصيلة هذه الغارات، جددوا التأكيد على عزمهم مواصلة "منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة لموانئ اسرائيل ".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، اليوم الجمعة، إن "العدو الأميركي البريطاني أقدم في إطار دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة على شن عدوان غاشم على الجمهورية اليمنية بثلاث وسبعين غارة"، مؤكداً أن الغارات استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة.

وأضاف سريع في بيان أن "العدوان الأميركي البريطاني أدى إلى استشهاد خمسة وإصابة ستة آخرين من أبناء قواتنا المسلحة"، مشددا على أن "العدو الأميركي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية على عدوانه بحق شعبنا اليمني ولن يمر دون رد ودون عقاب".

تفاعل العالم مع الهجوم الذي نفذته الولايات المتحدة وبريطانيا الليلة (بين الخميس والجمعة) ضد أهداف للحوثيين في أربع مدن يمنية من بينها العاصمة صنعاء، ونشر المتمردون من اليمن رداً رسمياً أعلنوا فيه أن وسيستمر الهجوم على السفن الإسرائيلية، وأدانت دول وعوامل في العالم العربي بشدة، بما في ذلك روسيا، ودعت إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

https://twitter.com/i/web/status/1745670883484565514 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ونشر محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين بيانا على تويتر أوضح فيه أن الولايات المتحدة وبريطانيا مخطئتان إذا ظنتا أنهما ستمنعان اليمن من دعم فلسطين وغزة، وبحسب قوله لا يوجد أي مبرر للعدوان على اليمن. حيث لم يكن هناك أي تهديد للملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي، كما أعلن أن الهجمات على السفن الإسرائيلية أو تلك المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ستستمر، وأكد لاحقا مقتل خمسة عناصر. ووصف عضو المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين الهجمات بأنها "وحشية".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية نور نيوز، المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن "طهران تدين بشدة هجمات الولايات المتحدة وبريطانيا في اليمن، وهذا انتهاك لسيادتها الأساسية". ونشرت المنظمة المدعومة من الإيرانيين بيان إدانة جاء فيه: ان"العدوان الأمريكي يؤكد مرة أخرى أن أمريكا شريك كامل في المآسي والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة والمنطقة".

كما أدانت حماس العملية العسكرية، وقالت إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستتحملان مسؤولية آثارها على أمن المنطقة. كما علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الهجوم وأدان بشدة: "الهجمات ضد الحوثيين في اليمن "غير متناسبة" - الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحاولان تحويل البحر الأحمر إلى "بحر من الدماء".