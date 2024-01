الحوثيون: سنرد على الضربات الأميركية البريطانية على اليمن وسنواصل استهداف سفن إسرائيل

توعد الحوثيون بالرد على الضربات الأميركية البريطانية على اليمن. وفي حين كشفوا عن حصيلة هذه الغارات، جددوا التأكيد على عزمهم مواصلة "منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة لموانئ اسرائيل ".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، اليوم الجمعة، إن "العدو الأميركي البريطاني أقدم في إطار دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة على شن عدوان غاشم على الجمهورية اليمنية بثلاث وسبعين غارة"، مؤكداً أن الغارات استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة.

وأضاف سريع في بيان أن "العدوان الأميركي البريطاني أدى إلى استشهاد خمسة وإصابة ستة آخرين من أبناء قواتنا المسلحة"، مشددا على أن "العدو الأميركي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية على عدوانه بحق شعبنا اليمني ولن يمر دون رد ودون عقاب".

تفاعل العالم مع الهجوم الذي نفذته الولايات المتحدة وبريطانيا الليلة (بين الخميس والجمعة) ضد أهداف للحوثيين في أربع مدن يمنية من بينها العاصمة صنعاء، ونشر المتمردون من اليمن رداً رسمياً أعلنوا فيه أن وسيستمر الهجوم على السفن الإسرائيلية، وأدانت دول وعوامل في العالم العربي بشدة، بما في ذلك روسيا، ودعت إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي.