الجيش الإسرائيلي: تدمير أكثر من 700 موقع لإطلاق الصواريخ منذ بدء العملية البرية في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أن قواته العاملة في قطاع غزة صادرت حتى الآن مئات الصواريخ، بما فيها صواريخ بعيدة المدى، ودمرت أكثر من 700 موقع لإطلاق الصواريخ في ضربات جوية وبرية، منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

IDF Spokesperson

وقال البيان أن “الجنود الإسرائيليين هاجموا مخازن أسلحة حماس، واستولوا على صواريخ وقذائف ودمروا منصات الإطلاق التي تستخدمها حماس”.وتابع “هذه محاولة لتدمير قدرات حماس على إطلاق الصواريخ وإحباط إطلاق النار المستمر على إسرائيل”.

وأشار الجيش بعد ذلك إلى أن "قواته عثرت على منصات إطلاق صواريخ محملة وجاهزة للاستخدام ضد الأراضي الإسرائيلية داخل مقبرة. وتم تدمير القاذفات دون أن تلحق أي أضرار بالمقبرة. علاوة على ذلك، خلال مهمة جوية لجمع المعلومات الاستخبارية، تم الكشف عن إطلاق نار من لحركة حماس الإرهابية من مدرسة ومسجد في قطاع غزة". وأضاف أنه"تم تحييد منصات الإطلاق وبالتالي منع إطلاق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

IDF Spokesperson

وأضاف أن "حركة حماس الإرهابية تختار عمدا وضع مواقع إطلاق الصواريخ بالقرب من المباني المدنية ومنها مثل المدارس والمساجد والمقابر ومنازل المدنيين".