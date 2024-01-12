إسرائيل: المشاركون في مسيرة للرهائن ينددون بالعنف الجسدي والجنسي، “أعيدوا أخواتنا إلى المنزل الآن"

تظاهر أهالي وأقارب الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة في إسرائيل، اليوم الجمعة، للفت الانتباه إلى الرهائن الـ 136 الذين ما زالوا في الأسر مع اقتراب الحرب من 100 يوم.

وخلال المسيرة التي نظمت بالقرب من كيبوتس أوريم في جنوب إسرائيل، سعى المشاركون إلى لفت الانتباه إلى العنف الجسدي والجنسي الذي يمكن أن يعاني منه الرهائن أثناء أسرهم. وهتف المتظاهرون “أعيدوا أخواتنا إلى المنزل الآن!”.

وبدأت المسيرة عندما حاول محامون إسرائيليون الدفاع عن البلاد ضد تهم الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي. واستنكر المتظاهرون هذا الاتهام الذي وجهته جنوب أفريقيا.

وقالوا "إنه عار! نحن من قُتلنا واختطفنا واغتصبنا، ونحن من سيحاكم وليس التنظيم الإرهابي، ما خطبكم؟".