مكتب نتنياهو يعلن عن اتفاق لإيصال الأدوية إلى الرهائن الإسرائيليين لدى حماس في "الأيام الوشيكة"

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة، إنه "بعد مرور نحو 100 يوم على اختطافهم في غزة، سيحصل الرهائن الإسرائيليين على الأدوية التي يحتاجونها في الأيام الوشيكة". ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من كشف صحيفة نيويورك تايمز عن "وجود مفاوضات متقدمة، بقيادة قطر، بين إسرائيل وحماس، تهدف إلى نقل الدواء إلى العديد من الرهائن الذين يحتاجون إليه.

وأفاد مكتب نتنياهو إن "رئيس الوزراء طلب من رئيس الموساد ديفيد بارنيا العمل مع قطر لاستكمال نقل الأدوية.

وقال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق، إنه "إلى جانب المناقشات حول نقل رعاية الرهائن، كان القطريون يحافظون على اتصالات مع إسرائيل لزيادة كمية الأدوية التي تدخل قطاع غزة خلال الحرب". وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن السؤال أثير خلال لقاء في الدوحة مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وأكد مسؤول مقرب من المحادثات معلومات صحيفة نيويورك تايمز. وأضاف أن "القطريين ناقشوا مع حماس أنواع الأدوية التي يحتاجها المختطفون وكميتها وكيفية نقلها. وأضاف أن المناقشات جارية أيضًا مع المنظمات الدولية التي ستساهم في نقل المنتجات الطبية".