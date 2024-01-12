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  • الضفة الغربية: إصابة شخصين في إطلاق نار بالقرب من مستوطنة أدورا ومقتل ما لا يقل عن 3 مسلحين فلسطينيين في محاولة تسلل فاشلة

الضفة الغربية: إصابة شخصين في إطلاق نار بالقرب من مستوطنة أدورا ومقتل ما لا يقل عن 3 مسلحين فلسطينيين في محاولة تسلل فاشلة

أمرت قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي السكان المحليين بالبقاء في منازلهم وإغلاق أبوابهم ونوافذهم حتى إشعار آخر.

i24NEWS
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قوات الأمن الإسرائيلية تغلق مخرج مدينة رام الله بالضفة الغربية، في أعقاب هجوم وقع في وقت سابق اليوم، 7 يناير، 2024.
قوات الأمن الإسرائيلية تغلق مخرج مدينة رام الله بالضفة الغربية، في أعقاب هجوم وقع في وقت سابق اليوم، 7 يناير، 2024.Flash90

أعلن المتحدث باسم الجيش الأإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن "مقتل 3 إرهابيين في جبل الخليل ونجمة داوود الحمراء، تتعامل مع إصابة شخص إصابته متوسطة ويتم نقله إلى المستشفى"وتابع "وفي أعقاب التحذير بشأن تسلل الإرهابيين إلى مستوطنة أدورا في منطقة يهودا، أطلق الإرهابيون النار على قوة من الجيش الإسرائيلي كانت تقوم بدورية في المستوطنة" وأضاف"وبدأت قوات الجيش الإسرائيلي بمطاردة الإرهابيين وإجراء عمليات بحث واسعة النطاق في المنطقة، وتم خلال المداهمات تحديد هوية ثلاثة إرهابيين والقضاء عليهم من قبل القوات الأمنية"وتواصل القوات تمشيط المنطقة.

وكانت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء، قد قالت، في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، إنها تلقت تقارير عن إصابة شخصين في إطلاق نار بالقرب من مستوطنة أدورا، فيما أمرت قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي السكان المحليين بالبقاء في منازلهم وإغلاق أبوابهم ونوافذهم حتى إشعار آخر.

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