مكتب الإتصال المغربي لدى إسرائيل يعلن عن نظام جديد خاص بطلبات التأشيرة ابتداء من 22 يناير الجاري

أعلن مكتب الإتصال المغربي لدى إسرائيل، في بيان، عن الشروع في استقبال طلبات التأشيرة لدخول المملكة المغربية ابتداء من 22 يناير/كانون الثاني الجاري. مشيرا إلى أن"المكتب سيشرع في تقديم مختلف الخدمات القنصلية مع وجوب إنجاز البطاقة الوطنية، بالإضافة إلى جواز السفر، فضلا عن التصديق على التوقيعات، علاوة على التأشيرات" وذلك عبر النظام الجديد الخاص بطلبات المواعيد القنصلية عن بعد، وذلك عبر الرابك التالي: https://rdv.consulat.ma

وبحسب البيان، يأتي ذلك "في إطار الإصلاح القنصلي الذي تقوم به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين في الخارج.

وماتزال العلاقات المغربية الإسرائيلية تثير الجدل بالمملكة. في ظل استمرار العملية البرية في قطاع غزة بعد هجوم حماس على البلدات الإسرائيلية الجنوب يوم 7 أكتوبر/تشرن الأول المنصرم، وهو الأمر الذي أدانه المغرب في وقت سابق.

وسبق للمغرب عن صعد وبشكل حاد من لهجته تجاه إسرائيل، للتعبير عن “قلقه البالغ واستيائه العميق” من استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.