تركيا: مقتل 5 جنود في اشتباك مع مسلحين أكراد بشمال العراق

قالت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، إن خمسة جنود أتراك قتلوا وأصيب ثمانية آخرون، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق.

وقالت الوزارة على منصة "إكس" إن 12 مسلحا كرديا قتلوا أيضا في الاشتباكات، مضيفة أن "العمليات لاتزال مستمرة في المنطقة".

وتوجه القوات التركية ضربات متكررة لمسلحي حزب العمال الكردستاني بالعراق.

ففي الشهر الماضي قتل 12 جنديا تركيا في يومين خلال هجومين منفصلين على قاعدتين تركيتين في شمال العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، وردت أنقرة بشن ضربات جوية على مواقع في العراق وسوريا.