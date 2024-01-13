الدول الأوروربية التي رفضت مشاركة واشنطن ولندن بضرب الحوثيين في اليمن

أفادت صحيفة "تغراف" البريطانية اليوم أن الولايات المتحدة وبريطانيا طلبت من فرنسا المشاركة بالضربات التي وجهوها للحوثيين لكنها رفضت الطلب، وقالت إنها لن تشارك بالضربات.

ويأتي هذا التقرير بعد ليلة أخرى هاجم فيها الجيش الأمريكي أهدافا للحوثيين في اليمن. ووقعت كل من ألمانيا والدنمارك وهولندا وأستراليا وكندا وكوريا الجنوبية بيانًا مشتركًا يدعم الضربات ضد الحوثيين، كما قدمت هولندا أيضًا الدعم اللوجستي خلال الضربات. وبحسب التقرير، انضمت إلى فرنسا دول أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا التي لم ترفض المشاركة في الضربات فحسب، بل امتنعت أيضًا عن التوقيع على البيان الداعم لها.

وقال مسؤول فرنسي إن باريس تخشى الانضمام إلى التحالف تحت قيادة الولايات المتحدة، لأنها بذلك ستفقد أي نفوذ كان لها في محادثات الوساطة بين إسرائيل وحزب الله، بشأن مسألة خفض مستوى التصعيد بين الجانبين. وفي الوقت نفسه، قال الأميرال إيمانويل سيلارز إن السفن الحربية الفرنسية "ليس لديها تفويض لمهاجمة الحوثيين بشكل مباشر"، حيث تعمل هذه السفن في منطقة البحر الأحمر لحماية سفن الشحن الفرنسية بالمنطقة. ورغم الرفض الفرنسي لضرب الحوثيين، أعلنت وزارة الخارجية في باريس إدانتها لهجمات الحوثيين، مشيرة إلى أن للدول الحق في الرد، وفقا للقانون الدولي.

ووفقا لخبراء فإن باريس تريد الابتعاد على العمليات التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة ولا تريد الانجرار الى صراع واشنطن وطهران حيث أن مثل هذا الانجرار سيقلص من مساحة تأثيرها ونفوذها. في المقابل صرح نائب رئيس حكومة ايطاليا انتونيو تاياني إن إيطاليا لا يمكنها المشاركة في الهجوم في مثل هذه المهلة القصيرة لأن "الدستور لا يسمح بذلك". لا يسمح لنا بتنفيذ أعمال من هذا النوع دون مناقشة في البرلمان." إلا أن مصدرا حكوميا قال لوكالة "رويترز" للأنباء إنه طُلب من ايطاليا المشاركة لكن الطلب رفض.

وهاجمت الولايات المتحدة أهدافا للحوثيين الليلة (الجمعة السبت) مجددا وفقا لما نقلته رويترز عن مسؤولين أمريكيين حيث نفذ الهجوم ضد منشأة رادار للتنظيم، في حين أفادت مصادر يمنية ان الولايات المتحدة نفذت هجمات في اليمن.