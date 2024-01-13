الحوثيون حاولوا مهاجمة سفينة بريطانية، لكنهم هاجموا عن طريق الخطأ ناقلة نفط روسية

هاجم مسلحون حوثيون عن طريق الخطأ ناقلة تحمل النفط الروسي أمس (الجمعة) في هجوم صاروخي قبالة سواحل اليمن، على الرغم من محاولتهم ضرب سفينة بريطانية، تم تحديث هذا من قبل شركة الأمن البحري البريطانية إمبري.

وبحسب منظمة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فقد ورد بلاغ عن إطلاق صاروخ على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب شرق مدينة عدن الساحلية في اليمن، إلا أنه سقط في المياه على بعد حوالي 500 متر فقط ولم تقع إصابات.

وبحسب تقرير إمبري فإن هذه هي المرة الثانية التي يهاجم فيها الحوثيون عن غير قصد ناقلة نفط مملوكة لروسيا، ويوضح تسلسل الأحداث أن المعلومات الاستخبارية عن الناقلات وهويتها في أيدي الحوثيين قديمة وعفا عليها الزمن. وكانت الناقلة التي تعرضت للهجوم أمس تحمل علم بنما، ووفقا للبريطانيين، فإن الحوثيين اعتقدوا أنها ناقلة بريطانية، بناء على المعلومات المتوفرة لديهم. "لمدة خمسة أشهر لم يكن هناك أي سجل في قواعد البيانات العامة ويقول التقرير: "هناك صلة بين الناقلة وبريطانيا".

بعد أن تعرضت أهداف الحوثيين للهجوم من قبل الولايات المتحدة في اليومين الماضيين، أجرى المتحدث باسم الحوثيين مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، وذكر أن الهجمات الأمريكية "غير فعالة"، ولم يصب بجروح خطيرة وتعهد بأنه سيكون هناك "رد قوي وفعال".