العثور على مركز للمراقبة وتمويل العمليات الهجومية خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي في وادي الأردن

نفذت قوات الأمن الإسرائيلية ليلة أمس السبت، في أنحاء الضفة الغربية وغور الأردن عملية لمكافحة العمليات الهجومية التي يقوم بها الفلسطينيون. وأفادت القوات في بيان عن عثورها على "مركز قيادة لمراقبة وتمويل العمليات الهجومية ضد الإسرائيليين، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة.

وأضاف بيان الجيش أن القوات تمكنت بالتنسيق مع جهاز الأمن الداخلي الشاباك وشرطة الحدود الإسرائيلية من اعتقال 14 مطلوبًا في جميع أنحاء الضفة الغربية وغور الأردن، من بينهم شقيقتا صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الذي تمت تصفيته مؤخرا في الضاحية الجنوبية ببيروت في ظروف لم يتم استيفاء التحقيق فيها بعد.

ووفقا لبيان السلطات الأمنية الإسرائيلية، فقد جاء اعتقال شقيقتي العاروري في قرية عارورة ومدينة البيرة قرب رام الله، على خلفية "تحريضهما على الإرهاب ضد دولة إسرائيل".

وفي مدينة نابلس، تم اعتقال ثلاثة مطلوبين ومصادرة مواد لصنع المتفجرات وطائرة بدون طيار. وأضاف البيان، أنه "تم إيقاف مركبة مشبوهة حاولت الفرار من القوات وعثر بداخلها على سلاح M4 محشو، وتم إلقاء القبض على المشتبه فيهما اللذين كانا يقودان السيارة".

IDF Spokesperson

وعثر في قرى أم الصفا وقرية البلية التي تقع شمال غرب رام الله وبمدينة الخليل على أسلحة ووسائل حربية مختلفة، بالإضافة إلى المال الموجه لتمويل العمليات الهجومية، وتمت مصادرة جميعها. وخلص البيان إلى أنه منذ بدء الحرب على حماس في غزة، تم اعتقال أكثر من 2650 مطلوبا في جميع أنحاء الضفة الغربية وغور الأردن، منهم حوالي 1300 مرتبطون بمنظمة حماس.