الشاباك يحذر من التقليصات بميزانية المجتمع العربي في إسرائيل

حذرت رسالة بعثها الشاباك الإسرائيلي الى الحكومة الإسرائيلية من التقليصات الشديدة في الميزانيات للمجتمع العربي، وذكرت الرسالة أن هذه الخطوة تحمل بطياتها تهديدا استراتيجيا على المدى البعيد. تحذير الشاباك ينضم الى الرسائل التي بعثها وزير المساواة الاجتماعية عميحاي شيكلي وروعي كحلون مسؤول مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.

Avshalom Sassoni/Flash90

تحذر الرسالة وفقا لهيئة البث الرسمية "كان" التي أعدت في قسم إسرائيل بالشاباك من أن التقليصات الواسعة ستؤدي الى "تمرير رسالة الى المواطنين العرب عن عدم وجود التزام من قبل الدولة، ما سيؤدي الى ضرر بالسلطات المحلية التي تشكل القيادة الفعالة الوحيدة اليوم في المجتمع العربي، المساس بمكافحة الجريمة ووجود العديد من الأسلحة في المجتمع العربي، والتي باتت تنزلق الى المجتمع اليهودي يمس بالأمن الشخصي لكافة مواطني إسرائيل. على المدى الطويل المساس بتقليص الفجوات لعشرين بالمئة من سكان إسرائيل يضعف قدرة المواجهة الاجتماعية كلها".

وتقول الرسالة إنه "من الناحية الأمنية المساس بدعم جهاز التعليم والبنية التحتية الى جانب عدم وجود معالجة للجريمة سيؤدي أكثر وأكثر بأن يختار الشباب مسارات حياة غير طبيعية، زيادة الشعور بالاغتراب وعدم الانتماء وغياب الالتزام من جانب الدولة، ستزيد من الغضب على الدولة وستؤدي الى تبني هويات غير إسرائيلية وستضاعف احتمالات العنف على خلفية قومية. غياب معالجة الجريمة والأسلحة الغير مرخصة سيؤدي الى انزلاق الوسائل القتالية الى المنظمات المسلحة".

الحديث يدور عن تقليص 15 برنامج من الخطة الخماسية للمجتمع العربي والتي تبلغ 1.1 مليار شاقل سنويا. في تلخيص الرسالة ذكر أنه "نعتقد بأن تقليصا كبيرا بالخطة الخمسية سيؤدي الى ضرر استراتيجي بالأمن الوطني وقدرة مواجهة الأزمات لكافة مواطني إسرائيل لذلك فإننا نوصي بعدم المساس بميزانية الخطة الخماسية للمجتمع العربي".