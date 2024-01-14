تقرير: بعد اغتيال العاروري عدد من قادة حماس غادروا بيروت، الى أين وجهتهم؟

ذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن عددا من قادة الجناح العسكري لحركة حماس والمتمركزين بشكل دائم في بيروت غادروا لبنان بسبب مخاوف من اغتيالهم وقال مصدر من حماس لـ"كان" إن قيادة حماس اتخذت خطوات عملية كبيرة بعد اغتيال نائب قائد التنظيم صالح العاروري في بيروت.

النشطاء الذين غادروا لبنان توجهوا الى سوريا وتركيا، وعلى صعيد متصل، المسؤول في حماس رازي حامد والذي أصبح أحد المتحدثين المركزيين لحماس منذ اندلاع الحرب ومكث في بيروت- يتواجد في القاهرة منذ اغتيال صالح العاروري ولم يعد إلى لبنان.

وقبل أسبوعين قتل القائد رقم 2 في حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية في بيروت، معقل حزب الله. ووفقا للتقارير قتل العاروري بهجوم منسوب لإسرائيل باستخدام طائرة مسيرة والتي هاجمت مكتبه وقتل معه أربعة نشطاء حمساويين آخرين.