تقرير: منظمات مجهولة تتوالد في الجنوب اللبناني منذ 7 أكتوبر وتنفذ عمليات فردية

سلط تقرير في 'العربية' الضوء، الإثنين، على ظاهرة توالد وظهور جماعات مسلحة غير معروفة على الساحة لا سيما بعد هجوم 7 أكتوبر منها "قوات الفجر" التابعة للجماعة الإسلامية التي تحملت مسؤولية تنفيذ أربع عمليات نحو مواقع إسرائيلية، إضافة إلى "كتائب العز " في الجنوب التي أعلنت في بيان أمس الأحد أن "مقاتليها تمكّنوا من اختراق الشريط الحدودي في مزارع شبعا المحتلة، واشتبكوا مع دورية اسرائيلية قرب موقع رويسات العلم من المسافة صفر".

ويجري الحديث هنا عن عملية التسلل التي نفذت تحت جنح الظلام أمس مستغلين حالة الطقس الضبابية ما صعب على المراقبات رصد حركتهم باتجاه الحدود الإسرائيلية. ووقع اشتباك إثر ذلك مع دورية إسرائيلية وتم القضاء على أربعة منهم وفق الإعلام الإسرائيلي.

وهناك من يرى أن فوضى استيلاد المنظمات المجهولة ولعبها في الساحة يستفيد منها حزب الله الذي يرمز بشكل مبطن إلى أن ضمان عنوان واحد يضبط المفاعيل في الساحة يجب أن يتركز بيد حزب الله.

وقال الباحث مكرم رباح للصحيفة إن " أي عمل عسكري في الجنوب اللبناني يجب أن يحظى بموافقة حزب الله، فكل هذه التنظيمات أو هذا التفريخ "لا تعمل إلا بموافقة الحزب".