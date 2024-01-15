English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • تقرير: منظمات مجهولة تتوالد في الجنوب اللبناني منذ 7 أكتوبر وتنفذ عمليات فردية

تقرير: منظمات مجهولة تتوالد في الجنوب اللبناني منذ 7 أكتوبر وتنفذ عمليات فردية

قال الباحث مكرم رباح للصحيفة إن " أي عمل عسكري في الجنوب اللبناني يجب أن يحظى بموافقة حزب الله، فكل هذه التنظيمات أو هذا التفريخ "لا تعمل إلا بموافقة الحزب"

i24NEWS
دقيقة 4
قوات المدفعية الإسرائيلية تهاجم مصادر الصواريخ في جنوب لبنان، 25 أبريل 2022.
قوات المدفعية الإسرائيلية تهاجم مصادر الصواريخ في جنوب لبنان، 25 أبريل 2022.IDF Spokesperson Unit

سلط تقرير في 'العربية' الضوء، الإثنين، على ظاهرة توالد وظهور جماعات مسلحة غير معروفة على الساحة لا سيما بعد هجوم 7 أكتوبر منها "قوات الفجر" التابعة للجماعة الإسلامية التي تحملت مسؤولية تنفيذ أربع عمليات نحو مواقع إسرائيلية، إضافة إلى "كتائب العز " في الجنوب التي أعلنت في بيان أمس الأحد أن "مقاتليها تمكّنوا من اختراق الشريط الحدودي في مزارع شبعا المحتلة، واشتبكوا مع دورية اسرائيلية قرب موقع رويسات العلم من المسافة صفر".

ويجري الحديث هنا عن عملية التسلل التي نفذت تحت جنح الظلام أمس مستغلين حالة الطقس الضبابية ما صعب على المراقبات رصد حركتهم باتجاه الحدود الإسرائيلية. ووقع اشتباك إثر ذلك مع دورية إسرائيلية وتم القضاء على أربعة منهم وفق الإعلام الإسرائيلي.

Video poster

وهناك من يرى أن فوضى استيلاد المنظمات المجهولة ولعبها في الساحة يستفيد منها حزب الله الذي يرمز بشكل مبطن إلى أن ضمان عنوان واحد يضبط المفاعيل في الساحة يجب أن يتركز بيد حزب الله.

وقال الباحث مكرم رباح للصحيفة إن " أي عمل عسكري في الجنوب اللبناني يجب أن يحظى بموافقة حزب الله، فكل هذه التنظيمات أو هذا التفريخ "لا تعمل إلا بموافقة الحزب".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق