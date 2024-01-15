أعلن الناطق باسم نجمة داود الحمراء باستلام بلاغ عند الساعة 1:44 بعد ظهر اليوم الإثنين في منطقة اليركون عن إصابة 11 من المشاة تعرضوا للدهس بمركبة على شارع أحوزا في رعنانا. وفي تحديث لاحق أفادت مصادر في نجمة داود الحمراء بوصول 14 من المصابين في عملية الدهس والطعن المزدوجة إلى المستشفيات، بعد ظهر اليوم الإثنين، وجاء أن أحد المصابين حالته عالية الخطورة وأن اثنين بحالة خطيرة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد قام المشتبه الرئيسي بطعن امرأة وسرقة سيارة وتنفيذ عمليات دهس في 3 مواقع مختلفة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه تم تحييد المنفذ الذي يعتقد أنه وصل من الخليل في الضفة الغربية، في حين يجري على أشده التحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع في رعنانا وسط نشر مكثف لرجال الشرطة لإجراء عمليات المسح بغية استبعاد وجود شركاء آخرين للعملية.

وبحسب ما ورد فإن من بين المصابين 8 أطفال الذين تعرضوا للدهس بعيد انتهاء دوامهم المدرسي وخروجهم من المدرسة. أما السيدة التي تعرضت للطعن فقد تم الإعلان عن وفاتها.

Article 27A of the Israeli copyright law

وبحسب الشرطة فقد استبدل المهاجم ثلاث سيارات خلال عمليته الهجومية. وبانتهاء عمليات المسح العملياتية ألقت الشرطة القبض على مشتبه به ثان شريك في عملية الهجوم وهو قريب عائلة لمنفذ العملية المشتبه به الأول. وبعد تقييم الوضع في المكان، أوكل قائد منطقة المركز – المشرف آفي بيتون، التحقيق إلى الوحدة المركزية في المنطقة بالتعاون مع الشاباك.

ووصل إلى المكان المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي الذي قال إنه "كان من الصعب أن نفهم في البداية ما الذي يدور هناك حقا، لكن سرعان ما ألقت الشرطة القبض على المشتبه به الأول وأتبعت قبضها على المشتبه به الثاني. ووفقا للمعلومات فقد عملت الشرطة بقوات واسعة النطاق بما في ذلك من الجو. والمعتقلان هما من سكان الضفة يقيمان في إسرائيل على نحو غير شرعي.

وأكد المفوض العام للشرطة "أننا في حالة تأهب قصوى وأدعو المواطنين إلى توخي الحذر وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".