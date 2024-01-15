تقرير: قطر أوقفت مؤقتا إرسال ناقلات الغاز عبر مضيق باب المندب

أوقفت قطر مؤقتا إرسال ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق باب المندب بعد أن أدت الغارات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة على أهداف الحوثيين في اليمن إلى زيادة المخاطر في الممر المائي الحيوي، بحسب بيانات تتبع السفن التي تجمعها وكالة "بلومبرغ".

وكشفت البيانات، أنه "توقفت ما لا يقل عن 5 سفن للغاز الطبيعي المسال تديرها قطر كانت متجهة نحو الممر في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر منذ الجمعة الماضي"

عمليات البحر الأحمر تشعل قلقاً عالمياً حول عودة تضخم أسعار السلع

وشمل التوقف نحو ثلاث ناقلات تابعة لقطر قبالة سواحل عمان، إحداهما في البحر الأحمر والأخرى في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من قناة السويس.

تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين لم يهاجموا أي سفن تحمل الغاز منذ أن بدأوا بمهاجمة السفن في منتصف نوفمبر الماضي، لكن إحجام قطر عن عبور الممر يسلط الضوء على الزيادة الحادة في المخاطر.