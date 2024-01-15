مسؤول مصري: "لن نسمح لإسرائيل بالسيطرة على فيلادلفيا، وضبط الحدود مع غزة مسؤولية مصر"

قال مسؤول أمني مصري كبير، اليوم الاثنين، إن "القاهرة لن تسمح لإسرائيل بالسيطرة على محور صلاح الدين الحدودي بين مصر وقطاع غزة"مشيرا إلى أن"ضبط الحدود مع غزة مسؤولية مصر ولا نسمح بأي أنشطة غير قانونية" لافتا إلى أن "اتفاقية السلام تمنع قيام إسرائيل بأي تحركات عسكرية في محور صلاح الدين (فيلادلفيا)"، كما نفى "مزاعم تهريب الأسلحة عبر الحدود إلى قطاع غزة" وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي، اليوم الاثنين.

وكان المسؤول المصري قد نفى ما تناولته وسائل إعلام عالمية، يوم السبت المنصرم، عن وجود تنسيق مع إسرائيل بشأن تدابير أمنية جديدة على محور فيلادلفيا.

وفي السياق نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيةعن مصادر إسرائيلية قولها، السبت المنصرم، إن "إسرائيل أبلغت مصر عن خطتها للسيطرة على محور فيلادلفيا قريبا." وذكرت أن "إسرائيل أبلغت مصر أنها تخطط لعملية عسكرية داخل غزة على طول الحدود مع مصر"، مشيرة إلى أن "العملية ستشمل على الأرجح إبعاد مسؤولين فلسطينيين من نقطة عبور رئيسية، وتمركز قوات إسرائيلية على امتداد الزاوية الجنوبية الشرقية لغزة المتاخمة لكل من إسرائيل ومصر باتجاه البحر المتوسط، على بعد نحو 8 أميال (نحو 12 كيلومترا) إلى الشمال الغربي".