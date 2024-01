الأردن ستنضم الى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

ـأعلن الأردن اليوم الاثنين أنه يخطط الانضمام الى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا الى محكمة العدل الدولية في لاهاي ، والتي تتهم فيها إسرائيل بـارتكاب "إبادة جماعية" في غزة. وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي قال إن بلاده تجهز "ادعاءات قانونية سيتم ضمها الى الدعوى وستستعرض وفقا للاجراءات المتبعة في المحكمة"

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .