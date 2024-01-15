الأردن ستنضم الى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

ـأعلن الأردن اليوم الاثنين أنه يخطط الانضمام الى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا الى محكمة العدل الدولية في لاهاي ، والتي تتهم فيها إسرائيل بـارتكاب "إبادة جماعية" في غزة. وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي قال إن بلاده تجهز "ادعاءات قانونية سيتم ضمها الى الدعوى وستستعرض وفقا للاجراءات المتبعة في المحكمة"

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وأضاف الوزير إن "موقف الأردن الثابت هو الوقف الفوري للعدوان ورفض أي مبرر له وإدخال كافة المساعدات التي يحتاجها قطاع غزة". وتابع "نحن الآن في مفترق طرق - "نحن الآن على مفترق طرق، فإما أن نسمح للعدوان بالاستمرار، أو وقفه".

ويشار الى أنه قبل أسبوع افاد الإعلام الإردني بأن "المملكة تدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل امام محكمة العدل الدولية". وافيد أن الاردن ستقدم بيانا قانونيا في هذا الملف. وقال وزير الخارجية الأردني إن "الأردن ستستعرض ملفا قضائيا يدعم الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل".