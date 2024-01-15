"مراسلات بعد العملية" : تفاصيل جديدة عن منفذي عملية رعنانا

نشر جهاز الأمن العام الشاباك اليوم تفاصيلا جديدة عن منفذي العملية المزدوجة في مدينة رعنانا بعد ظهر اليوم، الاثنان هما، محمود زيادات (44 عاما) وأحمد زيادات (25 عاما) من بلدة بني النعيم في منطقة الخليل، وتواجدوا في إسرائيل بصورة غير شرعية. ومنع دخولهم إلى إسرائيل بعد القاء القبض عليهم أكثر من مرة في الماضي كمقيمين غير شرعيين. وذكر الشاباك أن الاثنين نقلوا الى تحقيقات الشاباك وإن التحقيق حول العملية التي أسفرت عن مقتل سيدة 70 عاما وإصابة 19 آخرين لا زالت متواصلة.

من جانبها رحبت حماس بالهجوم ووصفته بأنه "رد طبيعي على الجرائم والعدوان في الضفة الغربية وغزة" وقالت إن "الانتفاضة ستستمر". وفور العملية تراسل المنفذان. وكتب أحدهم "انتقمت، الله أكبر" والثاني كتب "نفذت عملية، أطلبوا من الله أن يغفر لي، قتلت 20 شخصا بالطعن والدهس، كل ذلك في سبيل الله". هذه المراسلات كانت بمجموعة تلغرام. ويشار الى أن عدد المحاولات لتنفيذ عمليات ارتفع في الآونة الأخيرة في الضفة الغربية، وتم إحباط غالبيتها.

وحكم على محمود زيادات في شهر أيار/مايو الأخير بالسجن 20 يوما بعد خصم ايام اعتقاله بعد ضبطه كمقيم غير شرعي في إسرائيل وعدم وجود تصاريح بحوزته، رغم الإدانات السابقة له. وقال خلال محاكمته :"دخلت إلى إسرائيل فقط حتى اوفر الطعام لأطفالي، لا أملك عملا، لا يوجد عمل في الضفة، لا يوجد من يساعدني، أطلب من المحكمة أن تكتفي بفترة اعتقالي والسماح لي برؤية أطفالي حتى أجهزهم لفترة العيد على الأقل ، أنا أحترم المحكمة، شكرا".

قائد الشرطة يعكوف شبتاي قال إن "الاثنين يعملان في مغسلة سيارات, قرر الاثنان تنفيذ العملية والسيارة الأولى التي استخدموها أخذت من المغسلة. أحدهما اصطدم بسيارة أخرى، السائقة فرت وسرق سيارتها ونفذ عملية الدهس. لقد اعتقلا من قبل الشرطة التي قامت بتحييده، أما المخرب الثاني نفذ عملية دهس مع سيارة أخرى". وأفيد ايضا انه ضبط بحوزه أحدهما هوية مزورة.