الحرس الثوري الايراني يعلن مسؤوليته عن تنفيذ ضربات في أربيل وسوريا

تعرضت القنصلية الأميركية في أربيل، الليلة الماضية (الاثنين)، لهجوم بطائرات مسيرة ، وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم في كردستان العراق، معلنا في بيان آخر عن توجيه ضربات ضد أهداف لداعش في سوريا.

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وتبنى الحرس الثوري المسؤولية عن الهجوم بالصواريخ الباليستية. كما زعموا أننا "ضربنا مقر الموساد"، وقالوا ان الضربات هي "رد على الجرائم الإرهابية الأخيرة". وبعد فترة وجيزة، قال مسؤولون أميركيون لـ"رويترز" إنه "لم تتضرر أي منشآت أميركية نتيجة الهجمات".

وأفادت قناة الميادين بوقت سابق عن سماع سبعة انفجارات في اربيل في حين ذكرت "سكاي نيوز" عربية عن "تقارير عن عدة صواريخ تجاه قاعدة التحالف في اربيل، وسمعت صافرات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية والمطار في المدينة". وكالة صابرين نيوز العراقية نشرت توثيقا للهجوم ضد القاعدة الأمريكية في المنطقة وقالوا إن الحديث يدور عن أحد أكبر الهجمات في المدينة.

وقال مصدران طبيان لسكاي نيوز إن قتيلين وخمسة جرحى من المدنيين نقلوا إلى مستشفى محلي بعد الانفجارات.

وفي بيان منفصل أعلن الحرس الثوري الايراني مسؤوليته عن هجمات ضد داعش في سوريا ردا على الهجمات التي شنها التنظيم المتطرف خلال مراسم إحياء ذكرى سليماني قبل أسبوعين في كرمان ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا.