الحرس الثوري الايراني يعلن مسؤوليته عن تنفيذ ضربات في أربيل وسوريا

تعرضت القنصلية الأميركية في أربيل، الليلة الماضية (الاثنين)، لهجوم بطائرات مسيرة ، وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم في كردستان العراق، معلنا في بيان آخر عن توجيه ضربات ضد أهداف لداعش في سوريا.

