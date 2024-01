مسؤولون أمريكيون وعراقيون وأكراد يدينون الهجوم الإيراني “المتهور” الذي تسبب بمقتل 4 مدنيين على الأقل

أدان مسؤولون أمريكيون وعراقيون وأكراد الهجمات الإيرانية “المتهورة” على مدينة أربيل في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. وبحسب ما ورد، تعرضت المناطق السكنية للقصف ومقتل العديد من المدنيين، فضلاً عن إغلاق الحركة الجوية في المنطقة.

وقتل أربعة مدنيين على الأقل وأصيب ستة آخرون، بحسب حكومة كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وقالت مصادر عراقية لرويترز إن من بين القتلى رجل الأعمال الكردي البارز بيشرو دزايي وعدد من أفراد عائلته.

وأشارت المصادر الأمنية نفسها إلى أن منزل مسؤول استخباراتي كبير قد تعرض للقصف أيضاً، فضلاً عن مركز استخبارات كردي، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في هذه المواقع. وأدان رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني الهجوم ووصفه بأنه "جريمة ضد الشعب الكردي".

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون، إنه تم تعقب الصواريخ ولم يتم استهداف أي أفراد أو منشآت أمريكية، مضيفة "سنواصل تقييم الوضع، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هذه كانت مجموعة متهورة وغير دقيقة من الضربات".

وكرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الإدانة على منصة X، مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا، وأضاف: "نحن نعارض الضربات الصاروخية المتهورة التي تقوم بها إيران وندعم جهود حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لتلبية تطلعات الشعب العراقي".

ومن جانبها، أدانت فرنسا هجوم الحرس الثوري الإيراني على أربيل مشيرة إلى أنه يمثل "انتهاكا صارخا وغير مقبول ومثيرا للقلق" على سيادة العراق.

كما أدانت الحكومة العراقية المركزية "العدوان الإيراني"، وقالت في بيان لها إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فيما اعتبرته انتهاكا لسيادة العراق وأمنه، محددة أنه سيتم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.