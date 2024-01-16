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أنتوني بلينكن يقترح على محمود عباس تشكيل حكومة بصلاحيات واسعة"لتمكينها من القيام بمهامها في الضفة الغربية وغزة"

اقترح بلينكن على عباس"منح إصلاحات موسّعة على أجهزة السلطة لتمكينها من القيام بمهامها في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال مرحلة ما بعد الحرب في غزة"

i24NEWS
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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يمين، في رام الله بالضفة الغربية، الأربعاء، 10 يناير، 2024.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يمين، في رام الله بالضفة الغربية، الأربعاء، 10 يناير، 2024.Jaafar Ashtiyeh/Pool Photo via AP

كشفت مصادر أمريكية وفلسطينية أن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن اقترح على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، "منح إصلاحات موسّعة على أجهزة السلطة لتمكينها من القيام بمهامها في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال مرحلة ما بعد الحرب في غزة"

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وترى واشنطن أنه لا خيار سوى "سلطة فلسطينية متجددة، وتشمل مقترحاتها لإصلاح هياكل وأجهزة السلطة تعيين نائب للرئيس، ومنح صلاحيات أوسع لحكومة جديدة من التكنوقراط لإدارة لمرحلة ما بعد الحرب".

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ويتمحور الطرح الأميركي حول حزمة من الإجراءات لتشكيل هيكل حكم جديد لإدارة الضفة وغزة يتمتع بصلاحيات موسعة في قطاعات الأمن والمال والعلاقات الخارجية.

 ووفقاً للمصدرين، "من المستبعد،أن يتجاوب الرئيس الفلسطيني مع هذه الضغوطات المتصاعدة لتعيين نائب له، أو التخلي عن بعض صلاحياته لصالح رئيس وزراء جديد. وتوسّع هذه التباينات الفجوة بين الجانبين الفلسطيني والأميركي، وسط خشية من تداعيات ذلك على مسار الجهود لترتيب مرحلة ما بعد الحرب". وأشار المصدران إلى أن رد الرئيس الفلسطيني على طرح بلينكن هو أن "هناك حاجة لتنفيذ إصلاحات على سياسات واشنطن تجاه الفلسطينيين"

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