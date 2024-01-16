"من ضمنها قطع صواريخ متقدمة": واشنطن تعلن ضبط شحنة أسلحة إيرانية في طريقها إلى الحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان، اليوم الثلاثاء، عن"ضبط أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن تشمل أسلحة تقليدية متقدمة، ومن ضمنها قطع صواريخ" في 11 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأكدت القيادة المركزية أن هذه هي "أول عملية ضبط لأسلحة تقليدية فتاكة تزود بها إيران الحوثيين" منذ بداية الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.

وقالت القيدة المركزية في بيان نشرته على منصة"إكس" "نفذت قوات البحرية الأمريكية العاملة على متن سفينة USS LEWIS B PULLER (ESB 3)، مدعومة بطائرات هليكوبتر ومركبات جوية بدون طيار، عملية صعود معقدة للمركب الشراعي بالقرب من ساحل الصومال في المياه الدولية لبحر العرب، واستولت على باليستية إيرانية الصنع. مكونات الصواريخ وصواريخ كروز. تشمل العناصر المضبوطة أجهزة الدفع والتوجيه والرؤوس الحربية للصواريخ الحوثية الباليستية متوسطة المدى (MRBMs) وصواريخ كروز المضادة للسفن (ASCMs)، بالإضافة إلى المكونات المرتبطة بالدفاع الجوي. ويشير التحليل الأولي إلى أن الحوثيين استخدموا هذه الأسلحة نفسها لتهديد ومهاجمة البحارة الأبرياء على متن السفن التجارية الدولية التي تعبر البحر الأحمر"

هذه هي أول عملية مصادرة للأسلحة التقليدية المتقدمة الفتاكة التي زودتها إيران بالحوثيين منذ بداية هجمات الحوثيين على السفن التجارية في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، ويشكل الحظر أيضًا أول مصادرة لصواريخ باليستية وصواريخ كروز إيرانية متقدمة الصنع. مكونات بواسطة البحرية الأمريكية منذ نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019. إن توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الحوثيين في اليمن ينتهك قرار الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 والقانون الدولي.