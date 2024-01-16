تقارير عن سقوط صاروخ على سفينة تجارية أوروبية قبالة السواحل اليمنية

أبلغت وكالتان بحريتان بريطانيتان عن حادثة قبالة سواحل اليمن، وحدد أمبري أنها كانت ناقلة بضائع مملوكة لليونان ترفع علم مالطا وتم استهدافها بصاروخ على بعد 76 ميلًا بحريًا شمال غرب ميناء الصليف اليمني.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) أن الحادث وقع على مسافة أبعد قليلاً، على بعد 100 ميل بحري شمال غرب مدينة الصليف، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى، خاصة إذا كانت نفس السفينة المملوكة لأوروبا.

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ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم بعد، لكنهم تعهدوا بمواصلة هجماتهم على السفن المملوكة لإسرائيل والسفن المتجهة إلى إسرائيل. وفي أعقاب الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة على منشآت عسكرية في اليمن، أعلنت الجماعة المدعومة من طهران أن السفينة الأمريكية سيتم استهدافها أيضًا.

كما عملت القيادة المركزية للولايات المتحدة (CENTCOM) أيضًا في المنطقة لإحباط شحنات الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، بالقرب من ساحل الصومال، قائلة إنه "تم الاستيلاء على الصواريخ (MRBMs) وصواريخ كروز المضادة للسفن (ASCMs)، بالإضافة إلى مكونات الدفاع الجوي المرتبط بها".