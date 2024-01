تقارير عن سقوط صاروخ على سفينة تجارية أوروبية قبالة السواحل اليمنية

أبلغت وكالتان بحريتان بريطانيتان عن حادثة قبالة سواحل اليمن، وحدد أمبري أنها كانت ناقلة بضائع مملوكة لليونان ترفع علم مالطا وتم استهدافها بصاروخ على بعد 76 ميلًا بحريًا شمال غرب ميناء الصليف اليمني.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) أن الحادث وقع على مسافة أبعد قليلاً، على بعد 100 ميل بحري شمال غرب مدينة الصليف، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى، خاصة إذا كانت نفس السفينة المملوكة لأوروبا.