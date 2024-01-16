السعودية تربط الاعتراف بإسرائيل بإقامة الدولة الفلسطينية

صرح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن بلاده قد تعترف يإسرائيل إن تم التوصل الى اتفاق شامل يضم إقامة دولة فلسطينية.

وتابع الوزير السعودي خلال نقاش في منتدى دافوس الاقتصادي أننا "متفقين بأن إقرار السلام الإقليمي يشمل السلام لإسرائيل، لكن لا يمكن حدوث ذلك سوى من خلال تحقيق السلام مع الفلسطينيين من خلال إقامة دولة فلسطينية. وخلال إجابته عما إذا يمكن للمملكة أن تعترف بعد ذلك بإسرائيل في إطار اتفاق سياسي أوسع أجاب "بالتأكيد".

وأضاف الوزير السعودي أن تحقيق السلام الإقليمي عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية هو "أمر نعمل على إنجازه بالفعل مع الإدارة الأميركية وهو أكثر أهمية بالنظر إلى الأوضاع في غزة"، وأشار بن فرحان إلى إنه لا توجد أي إشارة من قبل إسرائيل لوقف الحرب والتصعيد في قطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي الى بذل المزيد لوقف الحرب".

وتابع بن فرحان وقال إن "استمرار المعاناة في غزة ستؤدي الى حلقات من التصعيد" مشيرا الى أن الهجمات في البحر الأحمر متصلة مع الحرب في غزة وهناك حاجة لوقف إطلاق النار فورا" معربا عن "بالغ قلقه حيال الأمن الإقليمي وحرية الملاحة".