الضفة الغربية: مقتل خمسة مسلحين بينهم قيادي بارز بغارة إسرائيلية في مخيم بلاطه

اعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك صباح اليوم مقتل مجموعة مسلحة خلال نشاط مشترك نفذته القوات الإسرائيلية بالقرب من مخيم بلاطه قرب نابلس الليلة ، حيث ذكر البيان أن الخلية التي يقودها عبد الله أبو شلال كانت بطريقها لتنفيذ عملية، ويعتبر أبو شلالة أحد أكبر القياديين للمجموعات المسلحة في الضفة الغربية.

تضم الخلية خمسة مسلحين استهدفت يغارة جوية باستخدام مسيرة وهم يستقلون مركتهم الساعة الرابعة فجرا بعد تلقي معلومات استخباراتية حصل عليها الشاباك حول نية المجموعة تنفيذ عملية بالفترة الزمنية الفورية. وقتل الى جانب ابو شلال وفقا لمواقع فلسطينية الشقيقان سيف ويزن النجمي ومحمد قطاوي.

عثر الجيش الإسرائيلي في المركبة على وسائل قتالية، بينها ثلاثة عبوات غاز، وعبوة ناسفة وبندقية M16، مسدسين، مخازن رصاص وأجزاء أسلحة متفرقة.

وذكر البيان أن أبو شلال كان مسؤولا عن عدد من العمليات المسلحة العام الماضي، بينها عملية إطلاق النار في حي الشيخ جراح في القدس نيسان/ابريل الماضي والذي اسفر عن إصابة إسرائيليين. وعن عملية العبوة الناسفة ضد قوات الجيش الإسرائيلي في تشرين أول/اكتوبر الماضي والتي اسفرت عن اصابة جندي.

واضاف بيان الجيش الإسرائيلي والشاباك أن المجموعة المسلحة التي قادها ابو شلال في مخيم بلاطة تلقت تمويلا وتوجيهات من جهات ايرانية بالتعاون مع القيادات في غزة والخارج. وكان مطلوبا على مدار سنوات، وحاول الجيش الإسرائيلي اعتقاله أكثر مرة. وينتمي أبو شلال الى "كتائب شهداء الأقصى" وفي يوم آب/أغسطس الماضي تم تفجير منزله وتدميره بهدف ممارسة ضغوطات عليه حتى يقوم بتسليم نفسه.