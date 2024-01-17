تقرير : الولايات المتحدة ستدرج الحوثيين على أنهم "مصدر إرهابي عالمي"

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أميركي قوله إنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطط لإعادة إدراج الحوثيين في اليمن على أنهم "إرهابيون عالميون محددون بشكل خاص".

وشن الجيش الأميركي هجمات جوية على اليمن لاستهداف الصواريخ الباليستية المضادة للسفن في مناطق يسيطر عليها الحوثيون ردا على هجمات الجماعة التي عرقلت الشحن في البحر الأحمر.

وردا على هجمات أميركية وبريطانية على مواقع الجماعة في اليمن، هددت جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران بتوسيع هجماتها لتشمل السفن الأميركي

ووصف الرئيس الأميركي جو يايدن الحوثيين الجمعة الماضي بأنهم جماعة "إرهابية" بعدما شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية هجمات في أنحاء اليمن.

وكانت قد رفعت الولايات المتحدة جماعة الحوثيين من قائمة التنظيمات الإرهابية منتصف فبراير/ شباط 2021، عقب نحو شهر من اعتلاء إدارة الرئيس بايدن سدة الحكم، بعد أن كانت الجماعة مدرجة ضمن تلك القائمة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.