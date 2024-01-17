العراق يقدم شكوى لمجلس الأمن الدولي ضد إيران

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، رفع شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إيران، في أعقاب الهجوم الأخير على أربيل والذي أودى بحياة أربعة مدنيين، وجاء في البيان أن “وزارة الخارجية تقدمت بشكوى عبر رسالتين متطابقتين أرسلهما مندوب العراق الدائم في نيويورك إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن”.

وجدد البيان للخارجية العراقية، التأكيد على أن الهجوم يشكل “انتهاكا صارخا للسيادة العراقية” ويهدد أمن شعبه وسلام واستقرار المنطقة برمتها.

وقام الحرس الثوري الإيراني، مساء الإثنين الماضي، بإطلاق 10 صواريخ باليستية باتجاه مناطق متفرقة من محافظة أربيل، بوعن استهداف قواعد الموساد ومقرات الجماعات المناهضة لإيران، وأسفرت الهجمات عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، من بينهم طفلة تبلغ من العمر 11 شهرًا، وإصابة 17 آخرين.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ستيفان دوجاريك، لموقع روداو أمس الثلاثاء إنهم “قلقون للغاية” بشأن الهجوم الإيراني، وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي تصعيد.