بعد هجوم إيراني بالصواريخ على بلوشستان: باكستان تتوعد بالردّ

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم (الأربعاء) عن القيام بإعادة السفير من إيران، مشيرة إلى أن السفير الإيراني في باكستان المتواجد في بلاده للزيارة، لن يتمكن من العودة، وذلك ردا على الهجوم الصاروخي الذي أعلنت إيران مسؤوليتها عن وقوعه.

أدانت باكستان بشدة "هجمات إيران الفظة داخل حدودها"، والتي أسفرت عن مقتل طفلين، وفق ما جاء على لسان وزير الخارجية الباكستانية جليل عباس جيلاني، وقد أكد أن الهجمات على الأراضي الباكستانية "عمل غير قانوني وغير مقبول"، وأن باكستان "تحتفظ بحق الرد".

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية وفقا لمعريف، بوقف "جميع الزيارات المقررة بين باكستان وإيران في الأيام المقبلة".

أثارت خطوة إيران المفاجئة تدمير قاعدتين أمس لتنظيم جيش العدل في بلوشستان الباكستانية غضب السلطات الباكستانية. وكان تنظيم جيش العدل المعلن عنه إرهابيا في إيران قد نفذ هجمات على القوات الإيرانية على الحدود بين البلدين.

يوم الثلاثاء الماضي، نفذت إيران غارة استهدفت وفق مزاعمها قاعدة للموساد في أربيل العراق، في خطو اعتبرتها السلطات العراقية انتهاكا لسيادة العراق.

وأعلن العراق، في وقت سابق اليوم، أنه أرسل شكوى ضد إيران إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وإلى رئيس مجلس الأمن التابع للمنظمة جاء فيها أن إيران انتهكت بشكل صارخ السيادة العراقية فضلا عن سقوط ضحايا وجرحى وأضرار في الممتلكات الخاصة والعامة.