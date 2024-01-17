الضفة الغربية: مقتل 4 مسلحين فلسطينيين في مخيم طولكرم بقصف من الجو في عملية استمرت نحو 15 ساعة

نفذت قوات الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح يوم الأربعاء، عملية واسعة النطاق في مخيم طولكرم للاجئين، حيث داهم منطقة المخيم أكثر من ألف مقاتل وتم اعتقال ما لا يقل عن 10 مطلوبين فلسطينيين. وتم إلقاء القبض على العشرات من المشتبه بهم وتم التحقيق معهم ميدانياً، كما قُتل خمسة مسلحين ألقى أربعة منهم عبوات ناسفة وأطلقوا النار على الجنود، كما تم القضاء على مطلوب آخر خلال محاولة اعتقاله من قبل القوة الخاصة.

وخلال العملية قام المسلحون بإطلاق النار وإلقاء المتفجرات، ورد الجنود بإطلاق النار، محققين إصابات مؤكدة. وكشفت الأدوات الهندسية عن عشرات العبوات الناسفة التي كانت مخصصة لإلحاق الضرر بالقوات، وعثرت القوات على حقيبة مليئة بالمتفجرات وتم تدميرها. وفي غضون ساعات، قضى الجيش الإسرائيلي على 9 مسلحين من الجو، في كل من نابلس وطولكرم.

ووفقا لبيان الجيش فقد تم تطويق المخيم لضمان عدم هروب أي من المطلوبين وإلقاء القبض على مطلوبين بناء على معلومات مخابراتية. وشارك في العملية المئات من جنود الاحتياط وقوات حرس الحدود والشاباك، تحت قيادة لواء مناشيه.

وجاء في وكالة معا أن 4 أشخاص قتلوا في قصف مسيرة أطلقها الجيش الإسرائيلي على حارة التمام في مخيم طولكرم وهم: أحمد طارق نعمان فرج، وليد إبراهيم محمد غانم، أحمد معين ذيب مهداوي، أحمد موسى مطلق بدو.

وتفيد معا أن هذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها الجيش الإسرائيلي مسيرة للقصف جوا على محيط مخيم طولكرم واستهداف مطلوبين.

IDF Spokesperson

بموازاة اشتعال جبهتين أساسيتين في الشمال مع حزب الله، وفي الجنوب ضد حماس التي نفذت في السابع من أكتوبر هجوما دمويا على بلدات الغلاف أشعل فتيل حرب تدور رحاها في القطاع من 103 يوما، يخشى الجهاز الأمني في إسرائيل من اشتعال الضفة الغربية وهو ما تعمل القوات الإسرائيلية بشكل حثيث على تطويقه ومع ذلك فقد نجح الإثنين شابان فلسطينيان من تنفيذ هجوم طعن ودهس مزدوج أسفر عن مقتل إمرأة وإصابات متفاوتة وسط ما يزيد عن 17 شخصا.