الجيش الأمريكي يعلن استهدافه 14 صاروخا للحوثيين بمنتصف الليلة الماضية

هاجم الجيش الأمريكي قبل منتصف ليلة أمس بدقيقة، 14 صاروخا للحوثيين كانت معدة للإطلاق، فيما اعتبرته القوات الأمريكية حقها وواجبها في الدفاع عن نفسها إزاء مواصلة الحوثيين تهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر. وأضافت في بيان "هذه الهجمات، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي اتخذناها، ستضر بقدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم".

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وكانت الولايات المتحدة أمس قد أعلنت عن الحوثيين منظمة إرهابية عالمية بما ينطوي على عقوبات تدخل حيز التنفيذ خلال 30 يوما وذلك لردعها عن الإضرار بالملاحة في البحر الأحمر في نهج أعلن الحوثي عنه منذ بدء الحرب في غزة مطالبا بوقف الحرب.

وأصدرت بعثة اليمن غلى الأمم المتحدة بيانا جاء فيه أن "الجمهورية اليمنية ترحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيات #الحوثيين كجماعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص. ويتوافق هذا التصنيف مع تصنيف الحكومة اليمنية لميليشيات الحوثي على أنها "منظمة إرهابية" ويتماشى مع القوانين اليمنية. ويأتي قرار الولايات المتحدة استجابة لدعوات الحكومة المستمرة للمجتمع الدولي للعمل الجاد لحماية الشعب اليمني من قمع وإرهاب هذه الميليشيات الإرهابية".

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ووفقا لفرانس 24 فقد أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين فجر الخميس أن غارات أمريكية-بريطانية جديدة استهدفت عددا من المحافظات اليمنية هي تعز وذمار والبيضاء وصعدة، خلال ساعات على تبني الحوثيين هجوما جديدا على سفينة أمريكية في البحر الأحمر.

وفي تصريح متلفز، قال المتحدث العسكري يحيى سريع، إن القوات البحرية التابعة للحوثيين استهدفت السفينة الأمريكية جينكو بيكاردي في خليج عدن "بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة"، متعهدا مواصلة شن هجمات، في إطار الدفاع عن النفس، ودعما للفلسطينيين في غزة.