الجيش الأمريكي يعلن استهدافه 14 صاروخا للحوثيين بمنتصف الليلة الماضية

هاجم الجيش الأمريكي قبل منتصف ليلة أمس بدقيقة، 14 صاروخا للحوثيين كانت معدة للإطلاق، فيما اعتبرته القوات الأمريكية حقها وواجبها في الدفاع عن نفسها إزاء مواصلة الحوثيين تهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر. وأضافت في بيان "هذه الهجمات، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي اتخذناها، ستضر بقدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم".

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .