عملية كبيرة للجيش الإسرائيلي في مخيم طولكرم تسفر عن مقتل 8 مسلّحين فلسطينيين واعتقال 15

واصل مقاتلو الاحتياط في الجيش الإسرائيلي والشاباك والقوة الخاصة-يماس تنفيذ عمليات بإطار مكافحة النشاطات المسلحة في مخيم طولكرم لأكثر من 35 ساعة، لا تزال مستمرة حتى هذه الساعة.

ووفقا لبيان الجيش، فقد كشفت الأدوات الهندسية حتى الآن عن عشرات العبوات الناسفة التي تم زرعها تحت الطرقات بهدف الإضرار بالمركبات، وقامت القوات حتى الآن بتفتيش مئات المباني والقبض على أكثر من 15 مطلوباً واعتقالهم. وعثر على العديد من الأسلحة والعتاد والكثير من المعدات والشحنات العسكرية التي تم تدميرها. وخلال عمليات المسح، عثر المقاتلون على مختبر للمتفجرات ونقطة مراقبة وقاموا بتدميرهما.

وخلال العملية، وقع تبادل لإطلاق النار واشتباكات مع المسلحين الفلسطينيين الذين أطلقوا النار وألقوا المتفجرات وتم حتى الآن القضاء على ثمانية منهم على الأقل، بعضهم جراء غارة جوية.

وبالتزامن مع العملية، اعتقل المقاتلون الليلة 21 مطلوبًا في جميع أنحاء الضفة الغربية. وتم اعتقال 10 مطلوبين في مخيم العروب في منطقة بيت لحم وسيتم التحقيق مع العشرات من المشتبه بهم في قرية حرملة. وفي قرية رأس عطية، عثر المقاتلون على أسلحة. وفي مدينة قلقيلية، أصيب جندي من حرس الحدود بانفجار عبوة ناسفة تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعثر المقاتلون في مدينة الخليل على العديد من الأسلحة والأعلام التابعة لمنظمة حماس.

اعتقلت السلطات الأمنية، منذ بداية الحرب، تم اعتقال حوالي 2700 مطلوب في جميع أنحاء الضفة الغربية والأغوار، أكثر من 1300 منهم مرتبطون بحماس.