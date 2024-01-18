تشمل التطبيع مع السعودية: المبادرة العربية لإنهاء الحرب في غزة

عقد مسؤولون إسرائيليون وأميركيون وفلسطينيون مؤخراً اجتماعاً لمناقشة "اليوم التالي" بعد الحرب في غزة، وفق ما أفادت قناة "الحدث" السعودية اليوم (الخميس). وبحسب التقرير، تجري مناقشات مكثفة لنقل السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية بعد الحرب.

في المقابل تحدثت صحيفة "فاينانشينال تايمز" البريطانية أن الدول العربية تعمل على مبادرة تؤدي الى وقف إطلاق النار في غزة في مقابل الإفراج عن المختطفين، كجزء من خطة كبيرة تقود الى التطبيع مع إسرائيل (بما يشمل السعودية)، إذا اتخذت خطوات لا رجعة فيها نحو إقامة دولة فلسطينية.

وقال مسؤول عربي إنهم يأملون عرض الخطة- التي تشمل تطبيع علاقات السعودية مع إسرائيل، في غضون أسابيع قليلة في محاولة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس ومنع اندلاع صراع أوسع في الشرق الأوسط.

مسؤولون عرب ناقشوا الخطة مع الإدارة الأمريكية وحكومات اوروبية. هذا يشمل دولا غربية ستوافق رسميا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أو دعم الفلسطينيين بالحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة. وقال المسؤول "المشكلة الحقيقية أنه يجب عليك إعطاء الأمل للفلسطينيين، هذا لا يمكن أن يكون فقط مميزات اقتصادية أو إزالة رموز الإحتلال"

تأتي المبادرة في ظل الضغوطات الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة، حيث تضاعف الولايات المتحدة الجهود الديبلوماسية لمنع تصعيد أوسع وتدفع الى حل طويل المدى للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني المتواصل.