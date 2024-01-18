الأردن يحارب مهرّبي المخدرات السوريين على حدوده | تقرير

في الأسابيع الأخيرة، تم إحباط عدة محاولات تهريب كبيرة على الحدود الأردنية السورية. وعاد الأردن إلى شن غارات جوية على القرى السورية القريبة من حدوده، وبحسب المنشورات فإن الهجمات تستهدف بشكل أساسي مراكز ومستودعات ومنازل مرتبطة بتجارة مخدر الكبتاغون - الذي يشارك فيه حزب الله والجماعات الموالية لإيران والجيش السوري وحتى أنّ النظام نفسه متورط أيضا. وبحسب منشورات في وسائل الإعلام العربية، غالباً ما يُقتل في هذه الهجمات مدنيون غير متورطين في تجارة المخدرات. جاء هذا بحسب تقرير نشرته صحيفة "واينت" اليوم الخميس.

الليلة (بين الأربعاء والخميس) تم تنفيذ غارة جوية أخرى بعد منتصف الليل بقليل، مما أثار غضبًا كبيرًا بين السكان في منطقة السويداء في جنوب غرب سوريا - وهي المنطقة التي أصبحت هدفًا للهجمات الأردنية في الأسابيع الأخيرة

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الطائرات الحربية الأردنية هاجمت الليلة الماضية منازل ومخزناً في حي السويداء بسوريا، ما أدى إلى مقتل عدة أشخاص وأضرار مادية كبيرة.

وبحسب المرصد السوري، فقد تعرض منزلان على الأقل في قرية عرمان لهجوم. وبحسب التقارير العربية، قُتل هناك 10 أشخاص، من بينهم فتاتان من البلدة. كما استهدفت الهجمات الليلية أيضاً مستودعاً في منطقة الملح جنوب السويدا، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وزاد أهالي السويداء احتجاجاتهم في الأيام الأخيرة ضد تهريب المخدرات في منطقتهم، وضد النظام الذي يسمح بذلك، حيث جعل التهريب مدنهم هدفا لهجمات الأردنيين.

يعد الكبتاجون من المخدرات الشائعة جدًا في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة. ويواجه الأردن ولبنان محاولات تهريب المخدرات إلى بلديهما، خاصة من سوريا. ويبلغ طول الحدود بين الأردن وسوريا أكثر من 375 كيلومترا، مما يجعل المهمة ليست سهلة.

وبحسب المنشورات، فإن جهات سورية مختلفة متورطة في تجارة الكبتاغون، وكذلك النظام السوري نفسه، الذي تشكل تجارة المخدرات مصدر دخل له. ويتورط حزب الله أيضًا في تجارة المخدرات، لكنه ينفي ذلك. وبحسب المنشورات فإن حزب الله متورط في ذلك لكنه يحرص على ألا يلعب شركاؤه أدواراً كبيرة في النقل والتهريب. وبحسب مقال نشر بداية الشهر على شبكة الجزيرة، فإن سوريا تنتج 80% من الكبتاغون في العالم، وأظهرت منشورات حديثة أن الجيش السوري يعمل حتى على إنشاء مصانع ومختبرات لإنتاج المخدر في سوريا والبقاع في لبنان بالتعاون مع حزب الله.