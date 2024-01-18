وفاة الوزير الإسرائيلي الأسبق والحائز على جائزة إسرائيل أمنون روبنشتاين عن عمر ناهز 92 عاما

توفي الوزير الأسبق أمنون روبنشتاين عن عمر ناهز 92 عاما، اليوم الخميس، وكان روبنشتاين أحد مؤسسي حركة"شينوي" وأحد قادة حزب ميرتس، شغل منصب وزير التربية والتعليم ووزير الاتصالات والطاقة والعلوم في عام 1999، وكان أستاذا للقانون، وحائز على جائزة إسرائيل للبحث القانوني عام 2006.

ولد أمنون روبنشتاين في عام 1931، وهو ابن لعائلة ذات وعي سياسي عال، درس في مدرسة بلفور، لكنه أمضى السنتين الأخيرتين من دراسته الثانوية في لندن. خدم في الجيش الإسرائيلي كضابط في سلاح المدفعية وتم تسريحه برتبة نقيب.

في نهاية خدمته العسكرية، تحول روبنشتاين إلى الدراسات الأكاديمية وأكمل شهادة الدراسات العليا في الاقتصاد والعلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس. وتأهل للعمل كمحامي وأكمل دراسات الدكتوراه في القانون في "كلية لندن للاقتصاد" 1960. في عام 1961 بدأ التدريس في كلية الحقوق في فرع الجامعة العبرية في تل أبيب وفي جامعة تل أبيب. وفي الأعوام 1963 - 1973 شغل منصب عميد كلية الحقوق في جامعة تل أبيب. وفي الوقت نفسه كان عضواً في شبكة "هآرتس" وعُين معلقاً سياسياً للصحيفة.

في عام 1974 أسس حركة "شينوي" وبعد ثلاث سنوات دخل الكنيست نيابة عن الحركة الديمقراطية من أجل التغيير (DS). وفي الكنيست التاسعة كان عضوًا في لجنة الشؤون الخارجية والأمن، وفي الكنيست العاشرة كان عضوًا في لجنة الشؤون الخارجية والأمن. عضو لجنة الاقتصاد، وفي الكنيست الحادية عشرة تم تعيينه وزيراً للإعلام حتى عام 1987. ومنذ عام 1987 شغل منصب عضو في الكنيست وفي لجان الدستور والقانون والقضاء.