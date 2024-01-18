إدلب أولاً، وتل أبيب لاحقًا: رسالة التهديد الإيرانية لإسرائيل وراء الهجوم في سوريا

في أقل من 24 ساعة، أطلقت إيران صواريخ على العراق وسوريا وباكستان وادعت أنها كانت تستهدف "أهدافا إسرائيلية" وكذلك أهدافا مرتبطة بتنظيم داعش وجماعة انفصالية مسلحة لم تعرف هويتها بعد. ووقعت الهجمات بعد أيام من إيقاف طهران ناقلة نفط بالقرب من مضيق هرمز الذي يربط خليج عمان في المحيط الهندي بالخليج العربي.

وتعتبر الهجمات في العراق وسوريا أكبر الهجمات الصاروخية بعيدة المدى في تاريخ إيران. وفي طهران، سواء بالصدفة أم لا، تم استخدام الصواريخ الباليستية من طراز خيبر شيخان متوسطة المدى. وبحسب الحرس الثوري، فإن الحد الأقصى لمدى الإطلاق يبلغ حوالي 2000 كيلومتر، وهي نفس المسافة التي كانت كافية لإطلاق إيران الصواريخ باتجاه إدلب في شمال غرب سوريا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال مسؤولون أمنيون في الغرب لـ"بلومبرج" إن إيران تجنبت حتى الآن القيام بدور نشط في الحرب مع إسرائيل و"تركت المسرح" لشركائها (حماس وحزب الله والحوثيين). وقالوا: "ليس من المستبعد أن يكون الهجوم الإيراني في عمق سوريا إشارة تجاه إسرائيل".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هناك قلقا متزايدا في الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن قدرة إيران على تطوير صواريخ متقدمة، حسبما قال مارك إسبر، الذي شغل منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لشبكة CNN. وأضاف: "علينا أن نلتقي بالديمقراطيات الغربية والدول العربية، وأن نفهم ما هي خطط التعامل مع إيران من أجل وقف هذه الهجمات".