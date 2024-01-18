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الجيش الإسرائيلي يؤكد البحث عن جثث الرهائن في مقابر قطاع غزة

لا يزال 136 رهينة في أيدي حماس. وقال الجيش، أمس الأربعاء، إنه ليس لديه معلومات دقيقة عن وضع الرهائن، وأكد أنه يواصل بذل كل ما في وسعه لتحريرهم.

i24NEWS
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قوات الجيش الإسرائيلي خلال مناورة في قطاع غزة.
قوات الجيش الإسرائيلي خلال مناورة في قطاع غزة.IDF Spokesperson

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه يجري عمليات بحث عن جثث الرهائن في المقابر في قطاع غزة. وردا على سؤال لقناة NBC التي نقلت تأكيدات سكان غزة بأن الجنود تسببوا في تدمير مقبرة في خان يونس، أعلن الجيش عن تنفيذ "عمليات تفتيش في المقابر بناء على معلومات استخباراتية".

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وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن "عمليات التعرف على الجثث تتم مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للأشخاص المدفونين والأماكن. ثم نقوم بإعادة دفن الجثث التي لم يتم التعرف عليها على أنها جثث رهائن"، وتابع: "يجري الجيش الإسرائيلي عمليات بحث في المقابر في قطاع غزة لتحديد مكان جثث المختطفين وإعادتها إلى إسرائيل. ونقوم بهذه العمليات بناء على معلومات محددة من أجهزة المخابرات، تشير إلى احتمال العثور على جثث في هذه الأماكن. 

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وأضاف: "لولا قرار حماس غير المسؤول باختطاف الرجال والنساء والأطفال، لم تكن عمليات التفتيش هذه ضرورية".

ولا يزال 136 رهينة في أيدي حماس. وقال الجيش، أمس الأربعاء، إنه ليس لديه معلومات دقيقة عن وضع الرهائن، وأكد أنه يواصل بذل كل ما في وسعه لتحريرهم.

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