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السعودية: السلام مع إسرائيل فقط بعد وقف إطلاق النار في غزة وإقامة دولة فلسطينية

السعودية: السلام مع إسرائيل فقط بعد وقف إطلاق النار في غزة وإقامة دولة فلسطينية

i24NEWS
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في هذه الصورة التي نشرها القصر الملكي السعودي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على اليمين، يرحب بالرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر السلام في جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو 2022.
في هذه الصورة التي نشرها القصر الملكي السعودي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على اليمين، يرحب بالرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر السلام في جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو 2022.Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP, File

قالت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة ريما بندر آل سعود، أمس (الخميس)، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن التقدم نحو التطبيع مع إسرائيل لن يكون ممكنا إلا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وفقط إذا تضمنت العملية اتفاقا لا رجعة فيهيضمن الطريق إلى اقامة الدولة الفلسطينية.

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وأضافت "طالما أن هناك أعمال عنف في غزة، فمن المستحيل الحديث عن اليوم التالي للحرب. وسعت المملكة العربية السعودية إلى السلام مع إسرائيل لسنوات، لكن لدينا مسؤولية تجاه الفلسطينيين. وقالت السفيرة السعوديو: "السلام مع إسرائيل يعني طريقا للشعب الفلسطيني إلى وطنه".

وأشارت إلى أن الوضع في غزة قد بدأ بالفعل في الامتداد إلى الضفة الغربية، مضيفة أنها تشعر بالقلق من أن الأزمة قد تمتد إلى مناطق أخرى في المنطقة. وقالت "إننا ندرك صدمة الشعب الإسرائيلي وفزعه بعد ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن يجب علينا أيضًا أن نعترف بمعاناة السكان الفلسطينيين في غزة. وتدرك المملكة العربية السعودية أن إسرائيل بحاجة إلى الشعور بالأمان، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك على حساب الفلسطينيين."

وأضافت: "ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول مثير للاشمئزاز والصدمة، ولكن علينا أيضًا أن نتذكر 75 عامًا من الصراع. الحل هو دولتان. هناك صدمة على كلا الجانبين. نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن.

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