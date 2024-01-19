سويسرا: شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي خلال مشاركته بـ"دافوس"

ذكرت وكالة التيليغراف السويسرية (كيستون)، أن ممثلو الادعاء في سويسرا، أكدوا، اليم الجمعة، أنه تم تلقي شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي يتسحق هرتسوغ خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، فيما أشار مكتب المدعي العام السويسري (MPC) إلى إنه "سيتم فحص الشكاوى الجنائية وفقاً للإجراءات المعتادة"، مضيفاً أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية بشأن حصانة الشخص المعني، وفق لوكالة رويترز.

وتعليقا على الخبر، أفاد مكتب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أن "الرئيس أنهى زيارته لسويسرا كما كان مخططا لها، بعد أن عرض الموقف الإسرائيلي أمام مؤتمر دافوس". بينما لم يرد متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية ولا وزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعليق.

وأشارت الوكالة، إلى أن المجموعة طالب في بيان"بفتح تحقيق جنائي في سويسرا بالتوازي مع اتهامات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".

يذكر أن جنوب إفريقيا كانت رفعت بوقت سابق من يناير /كانون الثاني الجاري قضية ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية مقدمة تقريراً مؤلفاً من 84 صفحة، يركز على انتهاكات إسرائيلية لبنود اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تعرف الإبادة الجماعية بأنها "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كلياً أو جزئياً، لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".

كما اعتبرت أن النهج الذي اتبعته القوات الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر يعد "ذا طابع إبادة جماعية لأنه هدف إلى تدمير جزء كبير منه"، فضلاً عن القضاء على عدد كبير من سكانه المدنيين.

وكان الرئيس الغسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، قد قال خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في وثت سابق من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، إنه "لا يوجد ما هو أكثر وحشية وسخافة من الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية" والتي تتهم بلاده بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال حرب غزة.