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الخارجية الروسية تدعو حماس إلى الإفراج عن كل الرهائن المحتجزين لديها

الخارجية الروسية:"الجانب الروسي شدد على ضرورة الإفراج سريعاً عن المدنيين، الذين احتجزوا خلال هجمات 7 أكتوبر 2023، لدى الفصائل الفلسطينية"

i24NEWS
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عائلات وأنصار الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة خلال تجمع حاشد في تل أبيب، إسرائيل، السبت 30 ديسمبر 2023
عائلات وأنصار الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة خلال تجمع حاشد في تل أبيب، إسرائيل، السبت 30 ديسمبر 2023AP Photo/Ariel Schalit

دعت الخارجية الروسية خلال محادثات في موسكو،اليوم الجمعة، حركة حماس إلى "الإفراج عن كل الرهائن المحتجزين لديها" مشيرة إلى أن "الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف "ذات حجم كارثي".

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وقالت وزارة الخارجية بعد لقاء بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وعضو المكتب السياسي في حماس موسى أبو مرزوق إن "الجانب الروسي شدد على ضرورة الإفراج سريعاً عن المدنيين، الذين احتجزوا خلال هجمات 7 أكتوبر 2023، لدى الفصائل الفلسطينية".

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