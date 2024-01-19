الخارجية الروسية تدعو حماس إلى الإفراج عن كل الرهائن المحتجزين لديها

دعت الخارجية الروسية خلال محادثات في موسكو،اليوم الجمعة، حركة حماس إلى "الإفراج عن كل الرهائن المحتجزين لديها" مشيرة إلى أن "الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف "ذات حجم كارثي".

وقالت وزارة الخارجية بعد لقاء بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وعضو المكتب السياسي في حماس موسى أبو مرزوق إن "الجانب الروسي شدد على ضرورة الإفراج سريعاً عن المدنيين، الذين احتجزوا خلال هجمات 7 أكتوبر 2023، لدى الفصائل الفلسطينية".