تقرير: تفاهمات وشيكة بشأن "اتفاق جديد بين إسرائيل وحماس يتضمن هدنة طويلة يتم خلالها تبادل عدد من الأسرى في الجانبين"

قالت مصادر مصرية مطلعة على جهود الوساطة المصرية، اليوم الجمعة: إن "الاتصالات الجارية حالياً متواصلة مع مختلف الأطراف المعنية"، مشيرة إلى أن "المشاورات الراهنة على وشك التوصل إلى تفاهمات بشأن اتفاق جديد يتضمن هدنة طويلة يتم خلالها تبادل عدد يجري التفاوض عليه من الأسرى في الجانبين".

وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ"الشرق الأوسط"، شريطة عدم نشر هويتها، أن "الطرح الذي يجري التشاور بشأنه يراعي مصالح مختلف الأطراف، ويضع في الحسبان الصعوبات الحالية والمواقف المعلنة".

وأكد على أن "الطرح الجديد لن يكون بديلاً عن المقترح المصري الشامل لوقف الحرب وترتيبات المرحلة المقبلة، بل سيكون جزءاً من المساعي لتهيئة الأجواء لوقف القتال وتخفيف المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، ومن ثم الانتقال لمرحلة تالية".

وكانت مصر قد قدمت مقترحات قبل اغتيال نائب رئيس حركة حماس، صالح العاروري ببيروت في الثاني من يناير /كانون الثاني الجاري، تتضمن 3 مراحل متتالية ومترابطة تنتهي بوقف إطلاق النار، غير أن "عملية الوساطة واجهت حالة من الجمود في أعقاب عملية اغتيال العاروري".

وأضافت المصادر المطلعة، أن "مصر تلقت مؤشرات إيجابية رغم صعوبة الموقف الراهن، والبلورة النهائية للاتفاق لا تزال في مرحلة الإنضاج".