English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • تقرير: تفاهمات وشيكة بشأن "اتفاق جديد بين إسرائيل وحماس يتضمن هدنة طويلة يتم خلالها تبادل عدد من الأسرى في الجانبين"

تقرير: تفاهمات وشيكة بشأن "اتفاق جديد بين إسرائيل وحماس يتضمن هدنة طويلة يتم خلالها تبادل عدد من الأسرى في الجانبين"

مصادر مصرية مطلعة:"الطرح الذي يجري التشاور بشأنه يراعي مصالح مختلف الأطراف، ويضع في الحسبان الصعوبات الحالية والمواقف المعلنة".

i24NEWS
دقيقة 1
قوات الجيش الإسرائيلي خلال مناورة في قطاع غزة.
قوات الجيش الإسرائيلي خلال مناورة في قطاع غزة.IDF Spokesperson

قالت مصادر مصرية مطلعة على جهود الوساطة المصرية، اليوم الجمعة: إن "الاتصالات الجارية حالياً متواصلة مع مختلف الأطراف المعنية"، مشيرة إلى أن "المشاورات الراهنة على وشك التوصل إلى تفاهمات بشأن اتفاق جديد يتضمن هدنة طويلة يتم خلالها تبادل عدد يجري التفاوض عليه من الأسرى في الجانبين".

Video poster

وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ"الشرق الأوسط"، شريطة عدم نشر هويتها، أن "الطرح الذي يجري التشاور بشأنه يراعي مصالح مختلف الأطراف، ويضع في الحسبان الصعوبات الحالية والمواقف المعلنة".

وأكد على أن "الطرح الجديد لن يكون بديلاً عن المقترح المصري الشامل لوقف الحرب وترتيبات المرحلة المقبلة، بل سيكون جزءاً من المساعي لتهيئة الأجواء لوقف القتال وتخفيف المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، ومن ثم الانتقال لمرحلة تالية".

Video poster

وكانت مصر قد قدمت مقترحات قبل اغتيال نائب رئيس حركة حماس، صالح العاروري ببيروت في الثاني من يناير /كانون الثاني الجاري، تتضمن 3 مراحل متتالية ومترابطة تنتهي بوقف إطلاق النار، غير أن "عملية الوساطة واجهت حالة من الجمود في أعقاب عملية اغتيال العاروري".

وأضافت المصادر المطلعة، أن "مصر تلقت مؤشرات إيجابية رغم صعوبة الموقف الراهن، والبلورة النهائية للاتفاق لا تزال في مرحلة الإنضاج".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق