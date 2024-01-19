لأول مرة منذ 27 يومًا: محادثة هاتفية بين بايدن ونتنياهو، بحثا فيها"التطورات في إسرائيل وقطاع غزة"

قال البيت الأبيض في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ناقشا آخر التطورات في إسرائيل وغزة"، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المحادثة استمرت قرابة 40 دقيقة وجرت في “حالة ذهنية” جيدة.

وتتحدث تقارير عن توترات بين الزعيمين، بسبب الحرب المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول المصرم في قطاع غزة مضيفا أنه سينشر إحاطة بشأن المكالمة قريبا.

ورفض نتنياهو اقتراحا أمريكيا يقضي بأن تساعد السعودية في إعادة بناء غزة إلى جانب العديد من الدول العربية الأخرى، بالإضافة إلى الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بشرط موافقة إسرائيل على اتخاذ خطوات لتمهيد الطريق إلى دولة فلسطينية.

وخلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو وبايدن في 23 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، قال بايدن إن نفد صبره وأنهى المكالمة فجأة بعد أن تباطأ نتنياهو مرة أخرى في الاستجابة لمطالب الولايات المتحدة لإسرائيل بالإفراج عن مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب التي تحجبها عن إسرائيل عن السلطة الفلسطينية.

ومن المنتظر أن يصوت مجلس الوزراء الإسرائيلي على مقترح تحويل هذه الأموال خلال الأيام الوشيكة. ودعت واشنطن مرارا وتكرارا إلى تبني حل الدولتين، وهو ما يرفضه نتنياهو بشدة.

وكان نتنياهو قد رفض، أمس الخميس، طلب بايدن المتكرر بالتعايش مستقبلا بين دولة إسرائيل ودولة فلسطينية، قائلا: "يجب أن يكون لإسرائيل السيطرة الأمنية على كامل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن. هذا شرط ضروري وهو ما يتعارض مع فكرة السيادة الفلسطينية".وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "عبر عن ذلك مباشرة للأميركيين".