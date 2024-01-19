مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي:"إسرائيل موّلت إنشاء حركة حماس في محاولة لإضعاف السلطة الفلسطينية"

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل،، اليوم الجمعة، إن "إسرائيل موّلت إنشاء حركة حماس في محاولة لإضعاف السلطة الفلسطينية"، فيما ينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهامات من معارضيه في إسرائيل ومن بعض وسائل الإعلام العالمية بأن حكومته أمضت سنوات في تعزيز حماس بفعالية في غزة.

وقال بوريل في خطاب بجامعة بلد الوليد "أجل، حكومة إسرائيل موّلت حماس في محاولة لإضعاف السلطة الفلسطينية التي تقودها فتح".وكان جوزيب قد أكد غلى أن "الحل العسكري في قطاع غزة لن يكون كافيا، إذا لم يؤد إلى مشروع سياسي".

وأوضح في مقال نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية أن هناك الآن 3 أولويات تتمثل في منع اتساع نطاق الصراع إلى لبنان بأي ثمن، وتحرير الرهائن، وتمهيد الطريق لتسوية الأزمة.

وكتب بوريل "بعد مرور ما يربو على 3 أشهر على مأساة 7 أكتوبر/تشرين الأول رجعت من الشرق الأوسط قلقا من خطورة الأوضاع، لكني أكثر تصميما من أي وقت مضى على إسماع صوت التوازن والعقل والواقعية، لأنه إذا كانت المشاكل معقدة فإن الحرب لن تكون حتمية إلا بالنسبة لأولئك الذين يملكون مصلحة سياسية في إدامتها".