تقرير: إيران تنجح في إطلاق قمر اصطناعي

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، أن إيران نجحت في إطلاق القمر الصناعي "ثريا" إلى مداره، مضيفة أن القمر الصناعي التابع لوكالة الفضاء الإيرانية أطلق ووضع في مدار يبعد 750 كيلومترا.

وقالت إيران، يوم السبت، إنها نفذت بنجاح عملية إطلاق قمر اصطناعي إلى أعلى مدار له حتى الآن، في خطوة هي الأحدث ضمن برنامج يخشى الغرب أن يعمل على تحسين صواريخ طهران الباليستية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إنه تم وضع القمر الإصطناعي "ثريا" في مدار على ارتفاع 750 كيلومترا، موضحة أن عملية الإطلاق كانت جزءا من برنامج الفضاء الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني إلى جانب برنامج الفضاء المدني الإيراني.

قالت الولايات المتحدة في السابق إن إطلاق إيران للأقمار الاصطناعية يشكل تحديا لقرار مجلس الأمن الدولي ودعت طهران إلى عدم القيام بأي نشاط يتضمن صواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية. انتهت عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني في أكتوبر الماضي.

قال تقييم التهديد العالمي الذي أجراه مجتمع الاستخبارات الأميركي لعام 2023 إن تطوير مركبات إطلاق الأقمار الاصطناعية "يختصر الجدول الزمني" لإيران لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات لأنها تستخدم تكنولوجيا مماثلة.

ومن جانبه، حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا من أن طهران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع أسلحة نووية "عديدة" إذا قررت إنتاجها.