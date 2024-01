من هو القيادي الكبير بالحرس الثوري صادق أميد زادة (الحاج صادق) الذي اغتيل بغارة جوية في دمشق؟

أعلن الحرس الثوري اليوم مقتل اربعة من ضباطه في القصف الجوي للمبنى بمنطقة المزة في العاصمة السورية دمشق والمنسوب الى إسرائيل، في حين أفادت تقارير أن من بين القتلى ضابط استخبارات فيلق القدس في سوريا صادق أميد زادة والملقب حاج صادق ونائبه الحاج غلام والقيادي في الحشد الشعبي العربي "أبو منتظر".

ويتمتع الحاج صادق برتبه عميد، ووفقا لمواقع إعلاميه تركزت مسؤوليته الاستخباراتية منذ سنوات في فيلق قدس داخل سوريا، ونشرت له صورة واحدة بجيل الشباب مع اثنين آخرين من قادة "الحرس الثوري".