مقتل القيادي في فيلق قدس علي محمد حدرج بغارة جوية شرقي صور في لبنان

افادت قناة "الحدث" نقلا عن مصادرها بأن القيادي في فرع فلسطين التابع لفيلق القدس على محمد حدرج قتل في غارة جوية منسوبة لإسرائيل شرقي صور في لبنان.

