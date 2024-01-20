مقتل القيادي في فيلق قدس علي محمد حدرج بغارة جوية شرقي صور في لبنان
القيادي في فيلق قدس لعب دورا محوريا للربط بين حماس والمحور الايراني بمجالات متعددة
i24NEWS
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افادت قناة "الحدث" نقلا عن مصادرها بأن القيادي في فرع فلسطين التابع لفيلق القدس على محمد حدرج قتل في غارة جوية منسوبة لإسرائيل شرقي صور في لبنان.
https://twitter.com/i/web/status/1748692531489960345
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وذكرت هذه المصادر أن حدج كان مسؤولا عن الدعم الاستخباراتي والتكنلوجي لحماس، وان لعب دورا في التعاون بين حماس والمحور الايراني في مجالات الحرب الألكتروني والدفاع الجوي.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن اثنين من أعضاء حماس قتلا في الهجوم، بينما زعمت تقارير أخرى أن القتيلين عضوان في حزب الله.
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