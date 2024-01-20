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وزير الخارجية السعودي: "مستعدون للتطبيع مع إسرائيل فقط إذا كانت هناك خطة لإقامة دولة فلسطينية"

"مستعدون للتطبيع مع إسرائيل فقط إذا كانت هناك خطة لإقامة دولة فلسطينية"

i24NEWS
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وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان Evgenia Novozhenina/Pool Photo via AP

ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال في مقابلة إن بلاده مستعدة للتطبيع مع إسرائيل - لكن بشرط أن تتم عملية إقامة الدولة الفلسطينية. وبحسب قوله فإن "الاستقرار لن يأتي إلا من خلال حل القضية الفلسطينية".

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وقال أيضا إن السعودية كانت قريبة من التطبيع مع إسرائيل قبل الحرب: "لقد عملنا من أجل القضية الفلسطينية، التي كانت مهمة أيضا بالنسبة لنا، وكان هناك تقدم".

وصرّح ابن فرحان بأن وجود مسار موثوق ولا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية هي الطريقة الوحيدة التي سنحصل بها على فائدة، لأننا بحاجة إلى الاستقرار، وسيأتي الاستقرار فقط من خلال حل القضية الفلسطينية.

ويرى ابن فرحان أن "منح الفلسطينيين الكرامة والأمل هو الطريقة الحقيقية الوحيدة لإحلال السلام والأمن في المنطقة".

وحذر "أن استمرار المعاناة في غزة سيؤدي إلى حلقات من التصعيد، كما أن “ما تفعله إسرائيل الآن يعرض السلام للخطر".

وشدّد وزير الخارجية  على أن "الأولوية يجب أن تكون لخفض التصعيد في البحر الأحمر والمنطقة بأكملها"، مشيرًا إلى انخراط بلاده في العمل على هذا الأمر.

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