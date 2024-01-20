"إيران تقرر وحزب الله ينفّذ ويدير": دعم هجمات الحوثيين ومركز قيادة في صنعاء| تقرير

نشرت وكالة رويترز للأنباء تحقيقاً موسعاً حول المساعدات التي قدمتها إيران للحوثيين، وذكرت أن ضباطاً من الحرس الثوري لا يقيمون في اليمن فحسب، بل أيضاً أفراد من حزب الله - وأن هؤلاء "يشرفون" على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر، والمساعدة في توجيهها.

وقال مسؤول إيراني في محادثة مع رويترز إن الحرس الثوري يساعد الحوثيين في التدريب العسكري على الأسلحة المتقدمة. وأضاف المصدر أن "مجموعة من المقاتلين الحوثيين تواجدت في إيران منذ الشهر الماضي وتدربت في قاعدة الحرس الثوري وسط البلاد، للتعرف على التكنولوجيا الجديدة والتعرف على استخدام الصواريخ".

وقال مصدر آخر مطلع على التفاصيل إن الضباط الإيرانيين الذين وصلوا إلى اليمن أنشأوا "مركز قيادة" في العاصمة صنعاء لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وبحسب المصدر، فإن هذا المركز يديره ضابط كبير في الحرس الثوري، وهو المسؤول عن نشاطهم في اليمن.

وأضاف مسؤولان عسكريان سابقان في اليمن أن هناك تواجدًا واضحًا للحرس الثوري وحزب الله في اليمن. ووفقا لهم، فإن نفس العناصر لا يشرفون فقط على تدريب قوات الحوثيين والعمليات التي يقومون بها، ولكن أيضا على إعادة تجميع الصواريخ المهربة إلى اليمن في أجزاء. وقال مصدر إقليمي: "القرار السياسي بيد طهران، والإدارة بيد حزب الله - والموقع: الحوثيون في اليمن".